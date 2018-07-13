توظيف طلبة مدرسة الضمان الاجتماعي

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أمس الخميس، عن توظيف كل طلبة الدفعة الثالثة بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي.

و قال الوزير خلال إشرافه، على تخرج الدفعة الثالثة لطلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي إن "منظومة الضمان الاجتماعي محتاجة اليوم إلى نوعية في التسيير، وأن هؤلاء الطلبة الشباب هم مستقبل هذه المنظومة ولهذا سيتم توظيفهم بصفة مباشرة".

وتضم الدفعة 53 طالبا سيُوزعون على مختلف صناديق الضمان الاجتماعي.

وكشف زمالي، في ذات الصدد، أنه ابتداء من سنة 2019 سيتم الشروع في إدراج برامج تكوين باللغة الإنجليزية في هذه المدرسة كتجربة أولى لتمكين البلدان الإفريقية سيما تلك الناطقة بالإنجليزية الاستفادة من خدمات المدرسة.