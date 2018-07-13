"أطفال الكهف" يكشفون تفاصيل مثيرة عن فترة مكوثهم بالداخل

بدأ الفتية الذين يتعافون من محنتهم الطويلة في الكهف ورجال الإنقاذ الذين نقلوهم إلى أماكن آمنة في قص قصص عن الأخطار، التي أحدقت بهم ونجاتهم.

وذكر المستشفى أن الـ 12 صبيا من فريق وايلد بورز لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنهم جميعا أصحاء بصفة عامة، باستثناء بعض الإصابات الطفيفة.

وقال الآباء، الذين تحدثوا مع الأولاد لوسائل الإعلام التايلاندية، إنهم قالوا أن رحلتهم في الكهف في 23 جوان كان من المفترض أن تدوم ساعة واحدة فقط حتى حاصرتهم الفيضانات.

وأضافوا أن المياه، التي شربوها لإنقاذ حياتهم كانت تتساقط من السقف.

وكان قائد القوات الخاصة بالبحرية التايلاندية قد صرح في وقت سابق بأن المهمة كانت أكثر صعوبة مما يبدو، حيث تم علاج العديد من رجال الإنقاذ بعد انتهاءها.