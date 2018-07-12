لاعبان فقط من ضمن 23 من أصل فرنسي في منتخب الديكة

جزائريون على الفايس بوك: "لماذا لا تشارك فرنسا في أمم إفريقيا"؟

حطّم المنتخب الفرنسي، الذي سيلعب عصر الأحد، ثالث نهائي في تاريخه، رقما قياسيا غير مسبوق من خلال ضم تشكيلته الأساسية والاحتياطية لاعبين فقط من أصل فرنسي، وهما بنجامين بافارد وفلوريان توفان، أما البقية فينتمون إلى مختلف القارات والبلدان، بدءا بحراس المرمى الثلاثة، إذ أن الحارس الأساسي ليوريس كتالاني، وستيف مانداندا من مواليد كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية هاجر في سن الثانية إلى فرنسا، أما الحارس الثالث آلفونس آريولا فهو من أم وأب من الفليبين.

وجنّست فرنسيا لاعبين من كل مكان مثل رفائيل فاران المارتينكي وتوماس لومار من جزر الكراييب في المحيط الأطلسي التي ولد فيها لومار، كما أن مدافع برشلونة ومسجل هدف التأهل أمام بلجيكا آمتيتي من مواليد الكامرون، وهاجر مع عائلته إلى فرنسا في سن الثانية، وحتى اللاعبون من ذوي البشرة البيضاء من أصل غير فرنسي، مثل المدافع هيرنانديز الإسباني الأصل، وأوليفيي جيرو الذي يمتلك جدتين إيطاليتين، وغيرزمان الذي أصوله ألمانية ووالداه عاشا في البرتغال، ولا يوجد من أصول عربية سوى عائلة الجزائري فقير، وعائلة رامي من المغرب، ويوجد في المنتخب الفرنسي من يمتلكون جنسيات بلادهم الأصلية مثل توليسو من طوغو، ونغوللو كونتي ابن مالي، والخليط يظهر في اللاعب كيمبامبي والده من الكونغو ووالدة من هايتي، أو عصمان دامبلي الذي هو من أب مالي وأم خليط بين موريتانيا والسنغال، أو بزونزي من أب كونغولي وأم فرنسية، أما سيديبي جبريل فهو من أبوين من مالي وبنجامين ماندي من والدين سنغاليين، أما نجوم المنتخب الذين أوصلوا فرنسا إلى نهائي كأس العالم في روسيا، فإن ماتويدي من أصل أونغولي، هربت عائلته إلى الكونغو الديمقراطية ثم إلى فرنسا، وهو يتكلم اللغة الأنغولية، المسماة لغة لانغالا، كما أن بول بوغبا من عائلة مسلمة من غانا، والنجم مبابي من أب كامروني وأم جزائرية تدعى فايزة لعماري، وحتى المدرب ديديي ديشون باسكي له جذور إسبانية.

هذا الهجين أشعل مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا وحتى الجزائر، بين من يطالب بمشاركة فرنسا في كأس أمم إفريقيا، وبين من يعدّ كم أضاعت الكونغو ومالي وحتى الجزائر من لاعبين، وفي المجمل بلغت الدول التي ينتمي لها لاعبو منتخب فرنسا 19 من كل القارات، وقد يحرزوا كأسا ملوّنة يوم الأحد أمام منتخب كرواتيا.

القراءة من الشروق