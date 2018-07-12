محرز يرفع العلم الجزائري بملعب “الإتحاد” رفقة مُحجبة

قام النجم الدولي الجزائري رياض محرز اللاعب الجديد لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بصُنع الحدث أمسية اليوم الخميس بملعب “الإتحاد”.

لكن المُلفت للإنتباه هو الصورة التذكارية التي أخذها نجم المنتخب الوطني الجزائري رفقة فتاة جزائرية مُحجبة بمعقل السيتيزن.

وجلبت الفتاة الجزائرية علم الجزائر معها لمراسيم تقديم نجم الخضر للجماهير ماجعل رياض محرز يرفعه ويأخذ به صورة تذكارية رفقتها.

وكان محرز قد أمضى مع السيتي أمسية الثلاثاء على عقد يمتد ل5 سنوات قادمة.