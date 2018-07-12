هل اقترب بلماضي من "الخضر" ؟

قررت إدارة نادي دحيل القطري لكرة القدم اليوم الخميس التعاقد مع المدرب التونسي نبيل معلول ليكون مديرا فنيا جديدا للفريق الأول خلفا للجزائري جمال بلماضي الذي اعتذر عن مواصلة مشواره مع النادي لأسباب خاصة.

وتقدمت إدارة بطل قطر الموسم الفارط بالشكر الجزيل "للكابتن جمال بلماضي على الإنجازات التي تحققت أثناء قيادته الفنية للفريق الأول والذي حقق معه لقب البطولة أربع مرات إضافة للقب كأس قطر ولقبين كأس الأمير والوصول إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

وذكرت بعض المصادر الإعلامية أن المدرب الجزائري في اتصالات مع مسؤولي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لخلافة رابح ماجر على رأس العارضة الفنية للخضر.