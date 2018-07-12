الفيفا يعلن اتخاذ اجراءات قانونية ضد قرصنة شبكة بي أوت كيو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة "فيفا" أنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شبكة قنوات "بي اوت كيو" بسبب قرصنة مقابلات كاأس العالم 2016. وتواصل الشبكة بث مباريات كأس العالم في روسيا بشكل غير قانوني بالرغم من اعتراض شبكة بي إن سبورت القطرية.

وقال الفيفا في بيان له "الإتحاد كلف محام باتخاذ إجراءات قانونية في السعودية ويعمل جنبا إلى جنب مع أصحاب حقوق رياضية آخرين تأثروا أيضا من أجل حماية مصالحهم."

وأضاف الإتحاد الدولي لكرة القدم "يحث الفيفا سلطات المملكة العربية السعودية والدول المختلفة التي لوحظت فيها هذه الأنشطة غير القانونية على دعمنا في مكافحة القرصنة".

وتم تأسيس قنوات "بي أوت كيو" بعد فترة وجيزة من توقف المملكة العربية السعودية عن استقبال بث شبكة "بي ان سبورت" القطرية بسبب الخلاف القائم بين الرياض والدوحة.

وتمتلك "بي ان سبورت" حقوق كأس العالم ، وتلك الخاصة بأحداث رياضية أخرى مثل بطولة ويمبلدون للتنس، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورفضت المملكة العربية السعودية المزاعم بأنها مقر قنوات "بي اوت كيو" أو أن تكون لها علاقة بعمل تلك القنوات.

هذا وتقاطع السعودية والبحرين والامارات ومصر قطر وقطعت علاقاتها معها منذ شهر جوان 2017، بعد أن إتهم التحالف العربي قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.