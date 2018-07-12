توقيف المعتدي على طفل إفريقي بعنابة

أوقفت مصالح أمن عنابة، مساء الخميس، الشخص الذي ظهر في شريط فيديو وهو يعتدي على طفل إفريقي بإحدى محطات المدينة.ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن خلية الاتصال بأمن عنابة أنه “تم توقيف شخصين في إطار التحقيق الذي تمت مباشرته في أعقاب شكوى ضد مجهول تم إيداعها من طرف مصالح ولاية عنابة في قضية الاعتداء على طفل إفريقي”.وأوضحت أن “الموقوفين هما المعتدي و المحرض على هذا الاعتداء” مشيرا إلى أنه “تم تحديد هوية الشخص الذي قام بتصوير مشهد سوء معاملة هذا الطفل ولا يزال البحث جار عنه”.وخلف شريط الفيديو الذي انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي موجة تنديد بالحادثة، ودعا ناشطون ومنظمات حقوقية السلطات إلى معاقبة الشخص المعتدي.

من جهته استنكر مجلس حقوق الإنسان الحادثة، داعيا السلطات إلى تحمل “مسؤولياتها وممارسة الصلاحيات المخولة لها لمعاقبة مرتكبي هذا الفعل الحقير بكل صرامة في إطار النصوص الخاصة بمحاربة العنف الممارس ضد الأشخاص”.