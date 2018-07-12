هذا ما قاله محرز في أول ندوة صحفية

أكد الدولي الجزائري رياض محرز أنه لا يملك فكرة عن المكان المناسب الذي سيوظفه فيه المدرب غوارديولا داخل الملعب، مضيفا أنه واثق من فرض نفسه رغم التشكيلة الثرية التي يزخر بها مانشستر سيتي.

وفي أول ندوة صحفية بعد التحاقه بـ"السيتزن" في صفقة قياسية بلغت 60 مليون جنيه استرليني اعترف محرز أن اللعب في التشكيلة الأساسية ليس مضمون تلقائيا، مضيفا أنه لم يفكر في هذا الأمر خلال المحادثات، قائلا "لم أفكر أبدا في هذا، أنا واثق جدا من نفسي."

كما أكد محرز أن الضغط الإضافي الذي قد يفرض عليه جراء القيمة المالية الكبيرة للصفقة لا يزعجه قائلا "الأسعار كانت كبيرة في كل البلدان، هذا لا يؤثر علي."

وفي رده على سؤال حول قدرة أشبال غوارديولا على الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم قال محرز "دوري أبطال أوروبا مخصص للأندية الكبيرة، إننا ناد كبير، لدينا كل شيء لمحاولة الفوز بالشامبيونز ليغ".