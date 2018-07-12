بالفيديو: شاهد تصريحات زطشي حول المدرب الجديد للمنتخب الوطني

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي أن الاتحادية تتفاوض مع ثلاثة أسماء لاختيار المدرب الوطني الجديد.

وقال زطشي في تصريحات للتلفزيون العمومي “هناك 2 أو 3 أسماء مرشحة وسيخرج من بينها الناخب الوطني الجديد وبعد نهاية كأس العالم سنعلن عن اسم الناخب الوطني الجديد، وأضاف “نفهم أن الشارع الجزائري متعطش لمعرفة الناخب الجديد –في إشارة منه إلى حاليلوزيتش – ولكن يجب ان ناخذ كل الوقت للقيام بمفاوضات حسنة للكرة الجزائرية”.

ودعا زطشي الجزائريين لإعطاء الوقت الكافي للناخب الوطني الجديد لبناء هيكلة الفريق الوطني وتحقيق نتائج جيدة معه والتي هي في البداية تصفيات كأس افريقيا للأمم.