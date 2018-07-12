هل يقترب بلماضي من تدريب الخضر !؟

كشفت قناة الكأس القطرية أن جمال بلماضي قد يكون في طريقه لتدريب منتخب الجزائر خلال الفترة القادمة، خلفا لرابح ماجر، الذي تمت إقالته من منصبه قبل أسابيع قليلة.

وقال المصدر أن استقالة بلماضي من تدريب نادي الدحيل، سيُتيح خيارا جديدا للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، في إختيار مدرب جديد للمنتخب الوطني، خاصة أن هذا الأخير يعد مطلبا شعبيا وكذا باعتباره مدربا أثبت كفائته الكبرى في مختلف المحطات التدريبية التي خاضها في السابق.

للإشارة فقد كشفت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية، أن الناخب التونسي، نيبل معلول، توصل لاتفاق نهائي مع إدارة الدحيل، لتعويض بلماضي، في تدريب الفريق، ومن المقرر أن يوقع، السبت المقبل، عقدا لموسمين مع الدحيل، مقابل راتب 200 ألف أورو، قبل أن يشرف على التربص المقبل للفريق.