محرز: تحطيم الأرقام القياسية في سوق الإنتقالات أمر لا يهمّني

قال النجم الكروي الجزائري رياض محرز، إن تحطيمه الأرقام القياسية في سوق انتقالات اللاعبين، أمر لا يهمّه. بِقدر ماهو سعيد بِالإنضمام إلى فريق كبير مُرادف لِنادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

وأوضح رياض محرز: “المبلغ الكبير الذي دفعته إدارة نادي مانشستر سيتي إلى نظيرتها من ليستر سيتي، لا يعنيني ولا أهتمّ به”.

وانتقل الجناح رياض محرز من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي بِمبلغ 60 مليون جنيه استرليني (68 مليون أورو)، مُحطّما الرقمَين القياسيَين الإفريقي والعربي في سوق التحويلات. حيث كان المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميونغ صاحب أغلى صفقة انتقال في إفريقيا، بعدما انضمّ في شتاء 2018 من بوروسيا دورتموند الألماني إلى أرسنال الإنجليزي، بِمبلغ 63 مليون أورو. بينما حاز لاعب الخط الأمامي المصري محمد صلاح الريادة عربيا، حينما انتقل من فريق روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي صيف 2017، بِمبلغ 42 مليون أورو.

وأضاف نجم “الخضر” في تصريحات نقلتها على لسانه الصحافة البريطانية، الخميس: “أنا سعيد من ناحية واحدة فقط، وهي أنّي سأُمثّل ألوان فريق مانشستر سيتي. أسعار اللاعبين مرتفعة في كل بلد، وهذا أمر لا يُزعجني”.

وقبل الغلاف المالي الخرافي المُرادف لِرقم 68 مليون أورو، كان رياض محرز قد انتقل في شتاء 2014 من نادي لوهافر الفرنسي إلى فريق ليستر سيتي الإنجليزي، بِمبلغ زهيد جدا مرادف لِرقم 400 ألف أورو فقط.