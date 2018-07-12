قيطوني: إستغلال الغاز الصخري سيكون في 2030 وبموافقة شعبية

أفاد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن نسبة التغطية بالغاز وصلت إلى 60 بالمائة، ولو نصل إلى تغطية 100بالمائة لن يتبقى غاز لنصدره.مشيرا خلال عرضه للحصيلة الطاقوية لسنة 2017، أن هنالك دراسات حول إستغلال الغاز الصخري.

مؤكدا أن الإستغلال لن يكون إلا بموافقة شعبية وضمانات صحية وحتى لو تم ذلك استغلاله لن يكون إلا سنة 2030.

مضيفا أن تقنيات إستغلال الغاز الصخري تطورت كثيرا والدراسات التي نقوم بها حول الغاز الصخري متطورة لضمان الطاقة للأجيال القادمة.