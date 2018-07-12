4 إرهابيين يسلمون أنفسهم للجيش في تمنراست

سلّم اليوم الخميس أربعة إرهابيين أنفسهم للجيش الوطني الشعبي بولاية تمنراستن بحسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ويتعلق الأمر بكل من:

"غدير معمر شعيب"، المدعو"أبو أحمد"

و "زواري فرحات إسماعيل" المدعو"أبو عثمان.

وكذا "بن مسعود مراد المدعو”أبو محمد"

و "غدير عمر عبد الحميد"، المدعو"أبو مصعب".

والتحق المعنيون بالجماعات الإرهابية سنة 2016، حسب ذات البيان.

كما تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، من تدمير مخبأ للإرهابيين بالقل في ولاية سكيكدة ، يقول المصدر.

وجاء في البيان، أن المخبأ كان يحوي كمية من الأدوية والمواد الصيدلانية.

فيما دمرت مفارز أخرى، بكل من البويرة وتيارت، قنبلتين تقليديتي الصنع، حسب ذات البيان.