موجة حر شديدة تضرب الولايات الشرقية والجنوبية ابتداءً من اليوم

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من موجة حر شديدة ستمس عددا من الولايات الشرقية ابتداء من اليوم الخميس، من الساعة التاسعة صباحا إلى الغاية السادسة مساء.

ويتعلق الأمر بكل من: سكيكدة، عنابة، الطارف، سـوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، تبسـة، أم البواقي، خنشلة.

وبحسب المصدر فستصل درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية.

كما ستشهد ولايات الجنوب موجة حر شديدة هي الأخرى خلال يومي الخميس و الجمعة، حيث ستصل درجات الحرارة إلى 49 درجة في كل من أدرار وعين صالح.

وعليه دعا الديوان الوطني للأرصاد الجوية كافة المواطنين إلى اتخاذ الحيظة والحذر وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة بالنسبة للأطفال والمسنين والمرضى