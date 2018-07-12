تحقيق في هوية المعتدي على طفل مهاجر بعنابة

رفعت مصالح ولاية عنابة شكوى ضد مجهول، إثر انتشار فيديو يظهر تعرض طفل إفريقي مهاجر إلى الضرب من طرف شخص في محطة الحافلات.

وأصدرت الولاية بيانا، جاء فيه أن “ولاية عنابة قامت بتحريك الدعوى العمومية من خلال إيداع شكوى ضد مجهول، لدى السلطات القضائية وذلك بقصد متابعة مرتكب هذه الأفعال المدانة وغير المقبولة”.

وأضاف البيان “وعلى هذا الأساس فإن السلطات العمومية تعلم الرأي العام بأن كل مساس بالسلامة الجسمية أو النفسية لأي شخص بغض النظر عن عرقه أو جنسيته سيكون محل متابعة جزائية صارمة وفقا للقوانين سارية المفعول”.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر طفلا من دول الساحل وهو يتعرض للضرب بعنف من طرف شخص في محطة نقل المسافرين بعنابة في فصل الشتاء، حيث شكل الفيديو صدمة لدى الرأي العام.

وأثار الفيديو موجة غضب واستنكار واسعة، وشد انتباه الرأي العام المحلي الذي عبّر عن سخطه لمثل هذه الأفعال المعزولة.