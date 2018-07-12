تصريح صادم من كوتي تجاه محرز!

أدلى توني كوتي، نجم المنتخب الإنجليزي، بتصريح صادم تجاه نجم المنتخب الجزائري رياض محرز، وذلك في حوار أجراه مع موقع "سبورتينغ بيت".

وقال النجم الإنجليزي "أعتقد أن صفقة انتقال محرز للسيتي جيدة، ولو أنني أظن أنه من كان من الأجدر أن تتم في شهر جانفي الفارط".

وأستبعد كوتي أن ينجح محرز في حجز مكانه مع الفريق الأول لمانشستر سيتي، قائلا "صحيح هو لاعب جيد، لكنه لا أعتقد أنه قادر على منافسة نجوم مثل كيفين دي بروين و برناردو سيلفا و رحيم ستيرلينغ ولوروا ساني".

يذكر أن محرز انتظم في التدريبات للنادي، على أن يشارك في المباريات كأس العالم للأندية التي ستحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية، مباشرة إثر إسدال الستار على مسابقة كأس العالم.

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