كرواتيا تهزم إنجلترا وتبلغ نهائي المونديال

تأهل المنتخب الكرواتي سهرة اليوم الأربعاء لنهائي مونديال روسيا 2018 بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي بهدفين لهدف بعد الوقت الإضافي.

تقدم المنتخب الإنجليزي عبر تريبيار في الدقيقة ال5 من ركلة حرة مباشرة بينما عدل بيريسيتش للكروات في الدقيقة ال68.

وأضاف ماندزوكيتش الهدف الثاني في الدقيقة ال108 ليمنح منتخب بلاده تأهلا تاريخيا لنهائي المونديال.

وبهذا ستلقي كرواتيا في النهائي المنتخب الفرنسي يوم الأحد ال15 جويلية بملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو.











