الفيفا تلوّح باتخاذ إجراءات قانونية ضد "بي آوت كيو"

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) ، اليوم الأربعاء ، بيانا استنكر من خلاله تواصل قرصنة قناة "بي أوت كيو" لحقوق بث مباريات كأس العالم المملوكة حصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشبكة " بي إن سبورتس" القطرية.وجاء في البيان أن الفيفا ستتخذ إجراءات قانونية ضد " بي آوت كيو" التي قالت إنها تواصل قرصنة حقوق بث مباريات كأس العالم المقامة في روسيا ، وطالبت الفيفا السلطات السعودية بدعم جهودها لوقف نشاطات القرصنة، يضيف البيان.





عاجل | بيان فيفا: نطالب السلطات #السعودية ودولا أخرى بدعمنا لوقف أنشطة القرصنة — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) 11 juillet 2018