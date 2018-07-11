تركيا تعتقل “الداعية” المثير للجدل عدنان أوكتار

أوقف الأمن التركي “الداعية” المثير للجدل عدنان أوكتار، في إطار عملية أمنية انطلقت، فجر الأربعاء، في أربع ولايات بينها إسطنبول، للقبض على الرجل و234 من أتباعه، على خلفية تهم مختلفة، حسب ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.

وجاء ذلك في إطار إصدار النيابة العامة في إسطنبول مذكرة توقيف بحق أوكتار المعروف باسم “هارون يحيى”، والعشرات من أتباعه، نتيجة تحقيقات أجرتها حول اتهامات مختلفة يواجهونها.

ونقلت الأناضول عن مصادر أمنية، أن بين الاتهامات التي يواجهها الرجل وأتباعه، تأسيس تنظيم لارتكاب جرائم، واستغلال الأطفال جنسياً، والاعتداء الجنسي، واحتجاز الأطفال، والابتزاز، والتجسس السياسي والعسكري.

كما يواجه المذكورين تهماً أخرى، بينها استغلال المشاعر والمعتقدات الدينية بغرض الاحتيال، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتزوير، ومخالفة قوانين مكافحة الإرهاب والتهريب، من خلال تنظيم يحمل اسم “عدنان أوكتار”.

وأكدت المصادر الأمنية، أن الشرطة داهمت منزل أوكتار في جينجيلكوي على الجانب الآسيوي من إسطنبول واعتقلته مع حراسه أثناء محاولته الهرب، كما ضبطت لديه كمية من الأسلحة والدروع الفولاذية.

وكانت هيئة رقابية على التلفزيون قد أوقفت في فيفري برنامجاً يقدمه أوكتار جمع فيه بين مناقشة أمور عقائدية والرقص. وقالت الهيئة، إنه ينتهك المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

ويقدم أوكتار برامج حوارية على قناته التلفزيونية (أيه 9) يناقش فيها قيماً إسلامية ويرقص أحياناً مع شابات ويغني مع شبان.

وكتب أوكتار في 2006 كتابه أطلس الخلق تحت اسمه الأدبي هارون يحيى، ويقول فيه إن نظرية التطور لداروين هي السبب في الإرهاب العالمي. ويدعي الموقع الإلكتروني لقناته، إنه كتب أكثر من 300 مؤلف ترجمت إلى 73 لغة.







Turkey: Police arrest televangelist Adnan Oktar https://t.co/bZSTa8HQsO pic.twitter.com/NAj2bat4D7 — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 11 juillet 2018

❝Adnan kediciklerin nerede?❞



Vatandaşlardan gözaltına alınan Adnan Oktar'a tepki https://t.co/0mHtzkIHNN pic.twitter.com/BR5nGAX6e3 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 11 juillet 2018