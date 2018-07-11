المنتخب الوطني "مسحور" و ما دخل زطشي!

ادعّت ما تسمى بالنقابة الوطنية للزوايا الأشراف في منشور على صفحتها في فيسبوك ، اليوم الأربعاء ، أن المنتخب الوطني لكرة القدم تعرض لسحر خطير تسبب في إقصائه من التأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا بعد تراجع أداء لاعبيه ، وقالت إن هذا السحر وراء إقالة المدرب الوطني السابق رابح ماجر .

وطالبت نقابة الزوايا الأشراف التي أصبحت تعرف بمواقفها المثيرة لسخرية المتابعين ، وزير الشباب والرياضة محمد حطاب ورئيس الفاف خير الدين زطشي بتغيير ألوان المنتخب الوطني إلى اللونين الأخضر والأسود ، باعتبار أنهما لونين مقاومين للسحر الخطير الذي تعرض له الخضر على حدّ زعمها ، ولمّحت النقابة إلى أن زعيمها "تنبأ" بأن فرنسا وراء دسّ هذا السحر للاعبي المنتخب الوطني من أجل أن تفوز بكأس العالم ، بعد إقصاء الجزائريين وإقالة "ابن الجزائر" رابح ماجر باستعمال ما وصفته بـ" سحر التشويش والكره" .

وتثير منشورات ما يسمى بنقابة الزوايا الأشراف في الجزائر سخرية وتهكّم المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة وأنها كثيرا ما تطرح آراء مثيرة للجدل ، حيث سبق وأن دعت إلى تسهيل تعاملات الأقدام السوداء مع الجزائر في الجانب الاقتصادي ، كما اعتبرت في منشور سابق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ملكا للسعودية بدلا من والده العاهل سلمان بن عبد العزيز ، و وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي وزيرا أولا بدلا من أحمد أويحيى في منشور آخر.



