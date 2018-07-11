الجزائر وافقت على إستقبال مخطط هجمات "شارلي ايبدو "



بعد إنتهاء مدة محكوميته و إلغاء جنسيته الفرنسية

قالت يومية لوموند الفرنسية اليوم الأربعاء 11 جويلية، أن السلطات الجزائرية وافقت على إستقبال جمال بغال المدان من قبل القضاء الفرنسي بالضلوع وراء تخطيط عدة أعمال إرهابية بفرنسا منذ العام 1995 اخرها كانت احداث " شارلي ايبدو" عام 2015 و ذلك بعد مفاوضات ديبلوماسية دقيقة.

و حسب اليومية الفرنسية فقد تم إصدار تصريح قنصلي يسمح بعودة بغال إلى الجزائر التي غادرها وهو في مطلع العشرين من عمره منتصف التسعينات بعد أن انتهت صلاحية وثائق هويته الجزائرية.

واثار الوضع القانوني لإقامة جمال بغال بفرنسا جدلا بعد إلغاء جنسيته الفرنسية و إنتهاء مدة 10 سنوات قضاها بالسجن.

والى حد كتابة هذه الاسطر لم تؤكد الجهات الرسمية في الجزائر خبر إستقباله.