ترحيل أزيد من 400 عائلة هذا الخميس بالجزائر العاصمة

تنطلق هذا الخميس 12 جويلية عملية الترحيل رقم 24 في مرحلتها الأولى على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، إبتداءً من الساعة السادسة صباحا.وستمس هذه العملية حسب بيان لولاية الجزائر المناطق التالية:

الأحياء القصديرية بالمقاطعة الإدارية لحسين داي، وكذا الفضاءات البيداغوجية بكل من سيدي امحمد، باب الواد، الحراش ودرارية.

بالإضافة إلى زرالدة، براقي، بوزريعة، الشراقة، الدار البيضاء والرويبة.

وستمكن هذه العملية مايربو عن 400 عائلة من الحصول على سكنات جديدة غرب العاصمة.