محرز إحتفل بتوقيعه في "مان سيتي" بعشاء ملكي مع عائلته

احتفل النجم الكروي الجزائري رياض محرز مع أهله، بعد إمضائه عقد الإنضمام إلى فريق مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

وأجرى الجناح رياض محرز بعد ظهيرة الثلاثاء فحصا طبيا “روتينيا” بِعيادة نادي مانشستر سيتي، ثمّ مرّ إلى إمضاء عقد مدّته خمسة مواسم من الآن، يرتدي خلالها زيّ الفريق الذي تملك أسهمه شركة استثمارات إماراتية.

وفي المساء توجّه محرز رفقة زوجته ريتا ووالدته صليحة وشقيقه وحيد، نحو إحدى المطاعم الإيطالية لِمدينة مانشستر، لِتناول وجبة العشاء، وأيضا للإحتفال بِصفقته الكروية الجديدة، تقول صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الأربعاء. التي أضافت أن عددا لا بأس به من أنصار مانشستر سيتي والفضوليين، اصطفّوا خارج المطعم، ترحيبا بِنجم “الخضر”، وأيضا من أجل التقاط صور تذكارية معه، فضلا عن التوقيعات (الأوتوغراف).