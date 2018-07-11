الجزائر و الصين تتفقان على رزنامة من المشاريع الجديدة الى 2023

الى جانب التوقيع على على ثلاث اتفاقيات تخص ميادين المشاورات السياسية و السياحة وكذا الإعفاء من التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية



اتفقت الجزائر و الصين اليوم الأربعاء ببكين على إعداد حصيلة حول الانجازات المحققة في إطار المخطط الخماسي 2014-2018 و على وضع مخطط خماسي جديد 2019-2023 .

جاء هذا الاتفاق خلال المحادثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مع نظيره الصيني وانغ يي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الصين، حسبما علم لدى وزارة الشؤون الخارجية.

كما اتفق الوزيران أيضا على مواصلة التشاور بين البلدين من أجل تجسيد المشاريع الجاري انضاجها.

و لدى تطرقهما إلى الشراكة الإستراتيجية الشاملة الجزائرية-الصينية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الصيني شي جين بينغ في 2014 أشاد الوزيران بجودة الأواصر التي تربط البلدين و بالمستوى الذي بلغته في مجال تنفيذ المشاريع المشتركة و المخطط الخماسي 2014-2018.

و سمح اللقاء للوزيرين بتبادل التحاليل و وجهات النظر حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما حول أوضاع الأزمات و الصراعات و مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة وكذا إصلاح مجلس الأمن و مؤسسات الإدارة الدولية.

كما اتفق المسؤولان على الإبقاء على التشاور و تعزيزه بين البلدين في المحافل الدولية.

و تم خلال هذا اللقاء إثراء الإطار القانوني للتعاون الجزائري-الصيني بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات تخص ميادين المشاورات السياسية بين البلدين و السياحة وكذا الإعفاء من التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية و المصالح بالبلدين.

و سمحت زيارة السيد مساهل إلى بكين التي تأتي في سياق يتميز باحتفال البلدين بالذكرى الستين (60) لإقامة العلاقات الدبلوماسية, للوزيرين بتقييم وضعية التعاون الثنائي و آفاق تطويره.

و بهذه المناسبة هنأ السيد مساهل نظيره الصيني على نجاح الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني-العربي الذي احتضنته العاصمة الصينية بكين أمس الثلاثاء (10 يوليو).