محرز سيتقاضى راتبا جنونيّا مع “مانشستر سيتي”

تحوّل الدولي الجزائري، رياض محرز، لأعلى اللاعبين العرب دخلا على مر التاريخ، بعد ترسيم إنتقاله لصفوف “مانشستر سيتي”، أمس الثلاثاء.وأكدت “الغادريان” بأن صاحب القدم اليُسرى السحرية سيتلقى راتبا بـ200 ألف جنيه إسترليني، مما يعني قيمة 10.8 مليون أورو سنويا.

وسيُعادل إبن “سارسال” بهذه القيمة الخيالية، المبلغ الذي يتقاضاه حاليا النجم المصري، محمد صلاح بعد تمديد عقده مع “ليفربول”.

وباشر صاحب المُراوغات السحرية، تحضيراته مع “السكاي بلوز” صبيحة اليوم الأربعاء، في إنتظار تقديمه رسميا لأنصار بطل “البريميرليغ”، أمسية الخميس.