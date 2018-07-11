تقنيو الطائرات يضربون خلال فترة حساسة

أشعرت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات في بيان لها، بالدخول في إضراب عام بداية من تاريخ 31 جويلية الجاري.

و أوضحت النقابة في بيان لها أنها أودعت إشعارا لدى المديرية العامة للجوية الجزائرية بتاريخ 9 جويلية 2018 كما أودعت نسخة منه لدى المفتشية العامة للعمل لولاية الجزائر العاصمة ،مضيفة بأن الإشعار سينفّذ محتواه بتاريخ 31 جويلية، ابتداءً من الساعة السابعة صباحا إلى غاية تحقيق المطالب التي رفعت .

و من شأن القرار أن يؤثر سلبا على جل الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في فترة حساسة، بل تعد فترة الذروة ،في حالة عدم القدرة على التوصل إلى تسوية و إن أكدت النقابة على أنها ستضمن الخدمة الدنيا service minimum ،لا سيما فيما يتعلق بالرحلات الخاصة بنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة و سيتم ضمانه في حالة موافقة المديرية العامة للجوية الجزائرية للمقترح .

و شددت النقابة على عدم معارضتها إطلاقا لمقترح زيادة الأجور لكافة المستخدمين للجوية الجزائرية عكس ما تم الترويج له، مشددة على أن عمال و تقنيو صيانة الطائرات يطالبون بالخصوص العودة إلى عدالة الأجور بالتوافق مع السلم الهرمي للمهن و الأجور المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للجوية الجزائرية.