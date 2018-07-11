حسبلاوي يحذر من النمو السكاني السريع

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على إشراك كل القطاعات لتوسيع تطبيق التخطيط العائلي الذي سطرته الوزارة لفترة 2017 -2020.

ودعا الوزير في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير التكوين بالوزارة ايت مسعودان بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسكان المصادف لـ11 جويلية الذي تحتفل به منظمة الأمم المتحدة تحت شعار" التخطيط العائلي كحق إنساني" مقدمي الخدمات على ضرورة "تحسين التكوين المتواصل مع إشراك القطاعات الأخرى في هذه العملية على غرار دور الشباب وخلايا الاتصال لوزارة التضامن الوطني والمرشدات والأئمة وأعضاء اللجنة الوطنية للتخطيط العائلي ووسائل الإعلام مع "تطوير الشراكة مع المجتمع المدني في هذا المجال".

وأكد حسبلاوي أن النمو السريع للسكان المسجل منذ 2013 إلى يومنا هذا والمقدر بأزيد من 1 مليون نسمة سنويا "قد يتسبب في عرقلة النمو الاقتصادي"، مركزا على ضرورة "توسيع التنظيم العائلي وجعل من الحمل مرغوب فيه وتحسين صحة الأم والطفل والتخفيض من نسبة وفيات هتين الشريحتين من المجتمع".

كما شدد في إطار هذا التخطيط على" تعزيز الوقاية من الإعاقات المرتبطة بالحمل والناجمة عن الوضع عن طرق حماية الأم من الحمل المبكر والمتأخر والمتقارب" مع إشراك الأزواج في هذا البرنامج بصفة طوعية وخيار شخصي.

واعتبر وزير الصحة في نفس السياق التخطيط العائلي الذي تم إدراجه منذ سنوات الـ60 وتطور مع وضع مخطط وطني لحماية صحة الأم والطفل وتباعد الولادات في سنة 1974 مع بعث المخطط الوطني للتحكم في النمو الديموغرافي في سنة 1983 من "بين أولويات الصحة العمومية " حيث سجلت منذ ذلك الحين نسبة مشاركة قاربت 60 بالمائة من استعمال موانع الحمل أي 3 ملايين امرأة من بين 5.3 مليون امرأة متزوجة في سن الإنجاب.