الفاف ترد بقوة على تصريحات “حاليلوزيتش”

كشفت قناة الشروق الجزائرية بأن الفاف انزعجت بشكل كبير من تصريحات التقني البوسني “حاليلوزيتش” بعد حواره مع قناة الهدافو حسب الشروق التي أكدت بأن الفاف قد صرفت النظر على “حاليلوزيتش” نظرا للعبارات التي أولتها الفاف أنها مسيئة للخضر

و كان “حاليلوزيتش” قد تناول في ذلك الاتصال المستوى المتدني للخضر في هذه الحقبة, و صرح بأنه مصدوم بشكل من حالة المنتخب الوطني

كما صرح حاليلوزيتش قائلا : “مشكلة المنتخب الجزائري لن تنحل بقدومي , المشكل أعمق من ذلك”

و لهذا اعتبرت الفاف كلام التقني البوسني اساءة كبيرة للمنتخب الوطني و أسقطته من قائمة المدربين الذين كانت تتفاوض معه