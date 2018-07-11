الفاف ترد بقوة على تصريحات “حاليلوزيتش”
كشفت قناة الشروق الجزائرية بأن الفاف انزعجت بشكل كبير من تصريحات التقني البوسني “حاليلوزيتش” بعد حواره مع قناة الهداف
و حسب الشروق التي أكدت بأن الفاف قد صرفت النظر على “حاليلوزيتش” نظرا للعبارات التي أولتها الفاف أنها مسيئة للخضر
و حسب الشروق التي أكدت بأن الفاف قد صرفت النظر على “حاليلوزيتش” نظرا للعبارات التي أولتها الفاف أنها مسيئة للخضر
و كان “حاليلوزيتش” قد تناول في ذلك الاتصال المستوى المتدني للخضر في هذه الحقبة, و صرح بأنه مصدوم بشكل من حالة المنتخب الوطني
كما صرح حاليلوزيتش قائلا : “مشكلة المنتخب الجزائري لن تنحل بقدومي , المشكل أعمق من ذلك”
و لهذا اعتبرت الفاف كلام التقني البوسني اساءة كبيرة للمنتخب الوطني و أسقطته من قائمة المدربين الذين كانت تتفاوض معه
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