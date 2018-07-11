تونس تفند طرد العائلات الجزائرية

فندت الفيدرالية التونسية للفندقة الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام حول طرد العائلات الجزائرية التي زارت تونس للسياحة من الفنادق ورفع تكاليف الإقامة في الفنادق التونسية.

وقالت الفيدرالية في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك"الجزائريون مرحب بهم دائماً في الفنادق التونسية".

و أوضحت أن هذه الأخبار التي يروج لها البعض بهدف الإساءة الى السياحة في تونس ما هي إلا إشاعات لا حقيقة لها من الصحة، حيث استنكرت الفيدرالية هذه الأخبار.

و جاء في البيان، إن الفيدرالية تنفي زيادات الرسوم الخاصة بالسياح، و أن الأسعار تبقى ثابتة و خاضعة لاتفاق بين الفنادق و الوكالات السياحية.