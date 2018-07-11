موجة الحر تتسبب في اختناق وإغماء العشرات بولايات الجنوب

استقبلت المؤسسة الاستشفائية، سليمان عميرات بتقرت العشرات من المصابين والمتأثرين بموجة الحر الشديد التي بلغت 51 درجة مئوية تحت الظل .

وقال المصدر أنه تم إجلاء عدة أشخاص إلى مستشفى حاسي مسعود عقب تعرّضهم لحالات الإغماء وضيق في التنفس، في اليومين لأخيرين.

كما تسبّبت الحرارة في نشوب حرائق بعدد من الصهاريج والمركبات بالمدينة البترولية، بالإضافة إلى نشوب حرائق بغابات النخيل بإقليم ورقلة، فضلا عن العشرات من حالات الإغماء وتسجيل إصابات متنوعة بذات الولاية.

ورفع العديد من النشطاء على موقاع التواصل الإجتماعي والجمعيات في ولايات الجنوب مطالب بإعلان الولايات الجنوبية مناطق منكوبة، وبالتالي تطبيق القانون القاضي بتمكين السكان من الامتيازات والحقوق التي أقرّها الدستور فيما يتعلق بهذا الجانب وما يترتب عن ذلك.