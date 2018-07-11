دخول مدرسي خفيف ..وداعا للوثائق!!

قرّرت وزارة التربية الوطنية، تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلّقة بالدخول المدرسي المقبل 2018-2019، لتخفيف العبء على الأولياء.

وهذا بإعفائهم من استخراج الوثائق الإدارية لإبنائهم المتمدرسين بهدف تخفيف عناء التنقل إلى البلديات لأجل تبسيط الإجراءات المعمول بها كل موسم دراسي جديد.

عملا بالترتيبات المنصوص عليها من الوزارة الوصية.

واكتفت الوزارة حسب بيان نشرته اليوم الأربعاء، بتكليف الأولياء بإمضاء الولي الشرعي للتلميذ المتمدرس على النظام الداخلي دون المصادقة عليه بمصالح الحالية المدنية بالبلديات.

كما أعفت الوزارة أيضا الأولياء من تقديم شهادة ميلاد أبنائهم عكس ما كان معمول به.

