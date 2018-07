بهذه الطريقة ودع ليستر سيتي رياض محرز بعد إمضاءه مع بطل انجلترا!

نشر نادي ليستر سيتي عبر موقعه على التويتر تغريدة شكر من خلالها الدولي الجزائري رياض محرز على كل ماقدمه لنادي ليستر، وكتب الموقع الرسمي لليستر تغريدتا ذكر من خلالها بحب جماهير ليستر لرياض، كما استعرضت الصفحة الرسمية للنادي صورا لأبرز مسارات رياض محرز مع ليستر والتي كانت أبرزها التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز سنة 2016 بقيادة المدرب الإيطالي رانييري، كما نشرت صفحة الفريق على التويتر أحد أبرز الهدفين اللذين سجلهما محرز مع ليستر سيتي ضد كل من تشلسي ومانشستر سيتي في عام التتويج باللقب.

Riyad leaves with the best wishes of everybody who has worked with him at lcfc #ThankYouRiyad

