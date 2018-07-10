كيف رد وزير الخارجية على سؤال يتعلق بعودة الجزائر للإستدانة من الخارج من بوابة الصين

في رد له عن سؤال لوكالة الأنباء الصينية" شينخوا "حول مدى إستعداد الجزائر للاستدانة من الصين لتمويل مشاريعها، تحاشى وزير الخارجية عبد القادر مساهل تقديم إجابة صريحة مكتفيا بالتذكير بالإجراءات التي إتخذتها الجزائر لمواجهة الأزمة المالية عقب هبوط اسعار النفط.

و قال مساهل ان "الحكومة الجزائرية اعتمدت خلال السنوات الأخيرة تدابير مالية خاصة بهدف الحفاظ على الاستقلال الـمالي للبلاد ومواصلة تمويل البناء الوطني، من بينها التسديد الـمسبق للمديونية الخارجية، إنشاء صندوق ضبط الإيرادات والتسيير الحذر لاحتياطات الصرف، كما قامت مؤخرا، عقب انهيار أسعار الـمحروقات في السوق العالـمية، بإجراءات استثنائية كتحديد حصص الاستيراد عن طريق الرخص واللجوء الاستثنائي لطرق التمويل غير التقليدية.

وتندرج هذه التدابير ضـمن خطة شاملة انتهجتها الجزائر قصد الخروج من التبعية لقطاع المحروقات وتعزيز الاستثمار في كافة القطاعات الـمنتجة للسلع والخدمات على نحو يساهم في رفع صادراتها وتنويعها بشكل محسوس، على الـمدى الـمتوسط، كقطاع الصناعة والزراعة والسياحة."

في حين كان السؤال يتعلق حول مدى إستعداد الجزائر تمويل مشاريعها عبر صناديق التعاون الصيني العربي والتعاون الصيني الإفريقي .