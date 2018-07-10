بالفيديو .. علي عية يفتي في قضية المساجد المبينة بأموال "كمال البوشي"

أفتى الشيخ علي عية بجواز الصلاة في المساجد التي المساجد التي بنيت بتبرعات كمال شيخي" المدعو بـ "كمال البوشي"، المتورط الرئيسي في قضية "كوكايين وهران".

وقال علي عية في تصريح لـ "البلاد" : أن الفقهاء يجيزون الصلاة على أرض مسجد أو حيطان مغتصبة أو إن كانت السجادة من أموال مغتصبة، مؤكدا أن الصلاة في هذه الحالة مقبولة صحيحة، في حين أن دافع الأموال وقابضها والبناء عليهم إثم في حال ما كان لديهم علم بأن مصدر هذا المال خبيث"

للإشارة فإن أموال "كمال البوشي" التي تبرع بها لبناء أحد المساجد بعين النعجة بالعاصمة، والمقدرة بـ 15 مليار سنتيم، قد أثارت فتنة هل هي "حرام أم حلال" بعد أن بات مصدرها معروفا لدى الجميع



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