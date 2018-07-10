معرض خاص للناجحين في البكالوريا يومي 14 و 15 جويلية

سيكون الناجحون في شهادة البكالوريا وأولياءهم على موعد مع معرض تلميذ الثانوية والطالب الجامعي الجزائري الذي ينطلق في طبعته السابعة يومي 14و15 جويلية الجاري بقصر الثقافة مفدي زكرياء الجزائر العاصمة ، وذلك للتعرف عن قرب على التخصصات وميادين التكوين التي توفرها الجامعات والمعاهد الجزائرية والأجنبية للمقبلين على الحياة الجامعية.ويعتبر هذا المعرض فرصة للناجحين في البكالوريا ، التي يتوقع أن يتم الإعلان عن نتائجها بداية من يوم 15 جويلية إلى غاية يوم 22 جويلية كأقصى حدّ ، للتعرف على التخصصات وميادين التكوين في الجامعات من أجل التمكّن من الاختيار الجيّد للتخصص في أثناء القيام بالتسجيل الجامعي الذي ينطلق بداية من 26 جويلية حسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما ستكون مؤسسات التكوين العالي الأجنبية حاضرة بالمعرض لتعريف الطلبة الجدد الجزائريين على إمكانيات مواصلة دراستهم الجامعية بالخارج ، حيث ستكون هناك أجنحة خاصة بمؤسسات جامعية من عدّة دول على غرار روسيا ورومانيا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا .

إلى جانب ذلك ، يحتضن المعرض ، الذي ستكون الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ ضيفه الشرفي ، ورشات عمل مخصصة للمترشحين لامتحان البكالوريا بشكل عام ، من بينها ورشة بعنوان " مع أو بدون شهادة البكالوريا أنت الفائز" ، وهي مخصصة لطلاب المدارس الثانوية الذين اجتازوا امتحان البكالوريا و لأوليائهم أيضا ، وتهدف إلى إعداد الطالب وعائلته لمرحلة ما بعد الباكالوريا سواء تحصل على الشهادة أم لا ، كما سيتمّ تنظيم ورشة أخرى حول " دور الوالدين في تحفيز أطفالهم على الالتحاق بالجامعة" من أجل مرافقة الوالدين للتعبير عن مشاعرهم حول الوضع المتغير لأبنائهم الذين يزاولون دراستهم الجامعية داخل البلاد أو خارجها.

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