رياض محرز في أول تصريح بعد انضمامه للسيتي

أعلن رسميا نادي مانشيستر سيتي على اتمام صفقة الجزائري “رياض محرز” من ليستر سيتي في عقد لمدة أربع سنواتو قال محرز لموقع ليستر سيتي : ” أنا سعيد جدا للإنضمام إلى نادي مانشيستر . لقد حققت حلمي باللعب تحت قيادة غوارديولا”

و اضاف محرز : ” أظن انني حققت قرار رائعا عندما اخترت السيتي , رغم أنني حقت مواسم لا تنسى مع السيتي”

و تابع : ” مانشستر سيتي لديه لاعبين رائعين أنا مصمم على تحقيق البطولات مع النادي الأزرق”

لينهي كلامه : ” أشكر كل من تفاعل معي وأعدكم اني لن أخيب ظنكم “