رياض محرز في أول تصريح بعد انضمامه للسيتي
أعلن رسميا نادي مانشيستر سيتي على اتمام صفقة الجزائري “رياض محرز” من ليستر سيتي في عقد لمدة أربع سنوات
و قال محرز لموقع ليستر سيتي : ” أنا سعيد جدا للإنضمام إلى نادي مانشيستر . لقد حققت حلمي باللعب تحت قيادة غوارديولا”
و اضاف محرز : ” أظن انني حققت قرار رائعا عندما اخترت السيتي , رغم أنني حقت مواسم لا تنسى مع السيتي”
و تابع : ” مانشستر سيتي لديه لاعبين رائعين أنا مصمم على تحقيق البطولات مع النادي الأزرق”
لينهي كلامه : ” أشكر كل من تفاعل معي وأعدكم اني لن أخيب ظنكم “
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