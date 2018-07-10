ولاية الجزائر: التجهيزات المتوفرة بالشواطئ "مجانية"

أكد مدير السياحة لولاية الجزائر نور الدين منصور اليوم الثلاثاء بالعاصمة أن الولوج إلى شواطئ ولاية الجزائر و الاستفادة من التجهيزات من طاولات و كراسي و مظلات يكون بصفة مجانية لجميع المصطافين".

وحذر "من إمكانية تصرف بعض الأعوان بتحويل هذه القرارات (مجانية الاستفادة من التجهيزات) لوجهة أخرى و من المطالبة بمقابل مالي" و في هذه الحالة --يقول المسؤول--على المواطن الاتصال بالسلطات المعنية و الإخبار عن هذه التصرفات من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة.

و يوجد على مستوى الشواطئ فوج من مصالح الدرك الوطني و قد تم مبدئيا تعيين مسؤول على مستوى كل شاطئ مفتوح للسباحة تحت تسمية (Monsieur Plage ) يقوم هذا الأخير بمراقبة حسن سير و استغلال الشواطئ و ذلك طبقا لتعليمة صادرة عن وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي.

و تتوفر الشواطئ المفتوحة للسباحة (67) يقول المدير الولائي على مسلك للولوج إليها و على تجهيزات خاصة بالأمن (حماية مدنية و أعوان للحراسة ) و كذا تجهيزات خاصة بتغيير الملابس و مرشات , مضيفا أن هذه الشواطئ يتم تجهيزها و تسييرها من طرف ديوان تسيير حظائر الرياضات و التسلية لولاية الجزائر.

و أبرز ان ولاية الجزائر هي ولاية ساحلية تتميز بمؤهلات سياحية تجعلها الوجهة المفضلة لعدد كبير من المصطافين داعيا إلى الترويج أكثر للسياحة الداخلية من طرف وكالات السياحة و الأسفار.