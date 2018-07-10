تايلاند...انتهاء محنة أطفال الكهف

نجحت عملية الإنقاذ من كهف تغمره المياه في تايلاند، اليوم الثلاثاء، بعد أن علق فيه 12 طفلا مع مدربهم لكرة القدم، منذ ما يزيد عن أسبوعين.

و تم اخراج اليوم ثلاثة أشخاص من كهف "تام لوانج" على حمالات، و إنقاذ ثمانية أطفال، وخرجوا محمولين أيضا، خلال اليومين الماضيين، حيث تم إنقاذ أربعة أول أمس الأحد، وأربعة آخرين أمس الإثنين.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من مسؤولين على أسماء من جرى إنقاذهم أو حالتهم الصحية.

وكان قائد مهمة الإنقاذ نارونجساك أوسوتاناكورن قد قال إن عملية الإنقاذ الأخيرة ربما تشهد "تحديا أكبر".

وأضاف أن رجال الإنقاذ تعلموا من التجربة وإنهم تمكنوا من إخراج الدفعة الثانية من الفتية في وقت أقل بساعتين، بينما لا تزال الأمطار الموسمية المتفرقة تهدد بغمر أنفاق بالمياه.

وقام فريق من الغواصين الأجانب والقوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية بإرشاد الأطفال للخروج عبر أنفاق بطول أربعة كيلومترات تقريبا غمرت المياه أجزاء منها.