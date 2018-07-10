رونالدو يوجه رسالة وداع لجماهير ريال مدريد

انتقل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي بعد 9 سنوات قضاها مع ريال مدريد الإسباني الذي ودعه برسالة مؤثرة وجهها إلى جماهير النادي.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الملكي رسالة رونالدو إلى الجماهير الملكية وجاء فيها: "هذه السنوات التي عشتها في هذه المدينة وهذا النادي، كانت أسعد أيام حياتي".

ليس لدي سوى مشاعر الامتنان لهذا النادي ولهذه اللعبة ولهذه المدينة، لا يسعني إلا أن أشكركم على الحب الذي غمرتموني به".

وتابع: "أعتقد أن الوقت قد حان لفتح مرحلة جديدة في حياتي وهذا هو السبب الوحيد الذي دفعني لطلب الرحيل، أتمنى من الجميع أن يتفهم موقفي".

"لقد كانت سنوات رائعة وفريدة من نوعها، قضيت وقتاً ممتعاً ومليئاً بالضغوطات لأن ريال مدريد ناد متطلب جداً، لكنني استمتعت بكرة القدم هنا".

وأضاف: "لقد حظيت بفريق رائع في الميدان وغرف تبديل الملابس، شعرت بالدفء، فزنا بـ 4 ألقاب دوري أبطال خلال 5 سنوات، وتوجت بالعديد من الجوائز الفردية (4 كرات ذهبية) في هذا النادي العظيم".

"لقد غزا ريال مدريد قلبي، وهذا ما يجبرني على توجيه الشكر للنادي والرئيس وجميع العاملين هنا"

"أشكر جماهير ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية، لقد واجهت منافسين رائعين، احترامي وتقديري لجميعهم".

"سأرحل لكن هذا الشعار وملعب سانتياغو برنابيو سيظلان دائماً في قلبي".

شكراً للجميع وبطبيعة الحال كما قلتها عند قدومي منذ 9 سنوات أقولها وأنا أرحل "هلا مدريد".