رونار يقترب من تدريب هذا المنتخب

اقترب الفرنسي هيرفي رونار المدير الفني لمنتخب المغرب، من الإشراف على منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي انتهى تعاقده بنهاية كأس العالم بروسيا والذي احتل فيه الفراعنة المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى بعد الهزيمة أمام الأوروغواي وروسيا والسعودية على الترتيب.

وحسب بعض المصادر الصحفية فقد رصد الاتحاد المصري لكرة القدم مبلغ 110 إلى 120 ألف دولار شهرياً للتعاقد مع رونار ما يزيد على 40 ألف دولار لإغراء المدرب الفرنسي كونه يتقاضى ما يقارب 81 ألف دولار شهرياً مع المغرب .

ويسعى مجلس الجبلاية إلى حسم التعاقد بسرعة مع المدرب الفرنسي نظرا لضيق الوقت لارتباط المنتخب بمباريات التصفيات في شهر سبتمبر المقبل والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها الكاميرون من 7 لغاية 30 جوان العام المقبل .