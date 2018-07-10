وزارة الدفاع تطلق عملية كبرى لتوزيع سكنات على مستخدمي ومتقاعدي الجيش

أشرف مدير المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني اللواء زروق دحماني ، اليوم الثلاثاء ، باسم الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ، على عملية توزيع 2000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ لفائدة المستخدمين العاملين ومتقاعدي الجيش في ولايتي عنابة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة ، وذلك بحضور وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع اليوم ، فإن عمليات توزيع السكنات لفائدة المستخدمين العاملين ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، "ستتواصل على غرار إخوانهم المواطنين، عبر كافة التراب الوطني، إلى غاية تلبية مجمل الطلبات المسجلة لدى مديرية المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني".

وتمّ إطلاق عملية الإسكان الأخيرة لفائدة المستخدمين العاملين ومتقاعدي الجيش بولايتي الطارف وعنابة ، تزامنا مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ56 لاسترجاع السيادة الوطنية، وتجسيدا للبرنامج الوطني للسكن الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة المواطنين الجزائريين عبر كامل ولايات الوطن، ومواصلة لجهود القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من أجل تحسين الظروف الاجتماعية لمنتسبيه، يضيف البيان.