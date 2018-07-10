رسميا.. رونالدو ينتقل إلى يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس بطل إيطاليا التعاقد بشكل رسمي مع البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، بعد موافقة الناديين على قيمة الانتقال النهائية، الثلاثاء.وقال ريال مدريد بطل دوري الأبطال في بيان الثلاثاء إن كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات انتقل إلى يوفنتوس بطل إيطاليا.

وكانت مصادر عدة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا أكدت قبل دقائق من الإعلان الرسمي إتمام صفقة انتقال النجم البرتغالي إلى "السيدة العجوز"، بعد موافقة ريال مدريد والنادي الإيطالي على شروط الانتقال بالكامل.

وقال موقع "سكاي سبورتس" إن يوفنتوس وريال مدريد اتفقا على انتقال النجم البرتغالي للأول مقابل ما يقرب من 118 مليون يورو، فيما قالت مصادر أخرى أن القيمة النهائية بلغت 100 مليون يورو.

ويتوقع أن يكون الإعلان الرسمي عن اللاعب بزي يوفنتوس والرقم 7 في الساعات القليلة المقبلة.

وبانتقاله ينهي رونالدو رحلة استمرت 9 مواسم مع "النادي الملكي"، ليبدأ مغامرة جديدة في إيطاليا مع حامل لقب الدوري الإيطالي.

ويعد "الدون" الذي انضم إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد في 2008 في صفقة قياسية عالمية وقتها بلغت 91 مليون يورو، هو هداف ريال مدريد التاريخي برصيد 451 هدفا في كل المسابقات، كما حقق لقبين للدوري الإسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع العملاق الإسباني.

وأصبح رونالدو (33 عاما) أول لاعب يلعب بصفوف أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

واكتملت الصفقة بعد أيام من اجتماع خاص بين وكيل أعمال رونالدو، خورخي مينديز، ورئيس يوفنتوس أندريا أنييلي، الأربعاء، في اليونان، حيث تم الاتفاق على تفاصيل الانتقال "الضخم".