محرز يصل مانشستر ويجتاز الفحص الطبي تحسبا للتوقيع في مان سيتي

تنقل الدولي الجزائري ريال محرز صبيحة اليوم إلى مدينة مانشستر، وهذا للقيام بالفحص الطبي تمهيدا للتوقيع في نادي مان سيتي، وبحسب ما أعلن عنه موقع "سيتي ماتش" ظهر اليوم الثلاثاء، بأن محرز وصل لمركز النادي قبل أن يجري الفحص الطبي تحسبا للتوقيع في النادي السماوي.

وتجدر الإشارة إلى أن محرز سيوقع في الساعات القليلة المقبلة في النادي بعد إتفاق مان سيتي مع مسيري ليستر على كل تفاصيل الصفقة ولو أن تقديم اللاعب قد يتأجل إلى يوم الخميس بسبب خوض المنتخب الإنجليزي للقاء نصف نهائي كأس العالم ضد كرواتيا.