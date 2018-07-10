توظيف 45 ألف عامل تحسبا للدخول الاجتماعي المقبل

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، يوم أمس عن فتح باب التوظيف في قطاعه تحسبا للدخول المدرسي المقبل.

وكشف بدوي، على هامش لقاء مع إطارات دائرته الوزارية، عن قرار الحكومة رفع التجميد عن أكثر من 45 ألف منصب عمل في مختلف القطاعات الحكومية، مؤكدا تخصيص ميزانية معتبرة، لتغطية النقص الحاصل في تأطير المطاعم المدرسية على مستوى البلديات على المستوى الوطني.

وسيكون التوظيف مخصصا لحاملي شهادات التكوين والتعليم المهنيين، يقول الوزير، موضحا أنه تخصيص غلاف مالي لتسيير هذه العملية تحضيرا للدخول الإجتماعي المقبل، حيث خُصّص مبلغ 15 مليار دج لتسيير المدارس الابتدائية (حراسة وصيانة) مع السماح باستعمال 50 % من هذا المبلغ من أجل اقتناء مدافئ ومكيفات هوائية، فيما تم تخصيص 26 مليار دج لتسيير المطاعم المدرسية، على أساس أن يترواح سعر الوجبة ما بين 45 و55 دج.

كما تم تخصيص غلاف مالي آخر لتمويل الانتقال الطاقوي بهدف تزويد المدارس النموذجية عبر 48 ولاية بالمعدات التي تشتغل بالطاقة المتجددة.

وفي سياق متصل، أعلن بدوي عن اقتناء 3500 حافلة بصيغة التراضي من مؤسسات عمومية وخاصة منها 600 حافلة ستكون جاهزة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.