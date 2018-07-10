البليدة: إنقاذ عشرة أشخاص إثر انهيار بناية بوسط المدينة

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة مساء الاثنين من إنقاذ عشرة أشخاص كانوا محصورين في الطوابق العلوية ببناية آلت إلى السقوط و لم يتم لحسن الحظ تسجيل خسائر بشرية.

واستنادا للمكلف بالاتصال على مستوى هذه الهيئة, عادل زروق زغايمي, فقد تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية لباب الجزائر في حدود الخامسة و 42 دقيقة من أجل عملية إنقاذ عشرة أشخاص إثر انهيار أدرج بناية بشارع الجزائر وسط مدينة البليدة تعود للعهد الاستعماري متكونة من طابقين و تسكن بها تسع عائلات.

وأضاف أن العملية التي دامت قرابة الساعة بسبب خطر انهيار الأروقة مكنت من إنقاذ عشرة أشخاص منهم ثلاثة مسنين و سبعة أطفال كانوا محصورين في الطوابق العلوية و لم يتمكنوا من النزول, مشيرا إلى أنه و لحسن الحظ لم تسجل خسائر بشرية.

ويجري حاليا التكفل بالعائلات المتضررة من هذا الحادث من طرف مصالح البلدية الحاضرين في عين المكان و كذا مصالح الشرطة.

يذكر أن نواة مدينة البليدة تحصي العديد من البنايات القديمة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية مهددة بالانهيار في أي وقت, لا طالما رفعت العائلات القاطنة بها نداءات للسلطات المحلية للنظر في وضعيتها الاجتماعية.