بن غبريت تعلن عن عدد المقبولين لإمتحانات الترقية

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ان عدد المترشحين المقبولين للإمتحانات المهنية للترقية قد بلغ 38014 مترشحا لـ 11487 منصب الخاصة بـ 27 رتبة (مفتش، مدير، مقتصد، مشرف، ناظر، مستشار، ملحق بالمخبر)

وقالت الوزيرة في منشور لها اليوم، أن المترشحين المقبولين لإجتياز الإمتحانات المهنية للترقية يوم 15 جويلية 2018، موزعون على 166 مركز إجراء، بـ 115 موضوعا للإختبار في كل الرتب.



