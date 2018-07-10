تعرف على القنوات الناقلة للقمة بين فرنسا وبلجيكا

تقام اليوم الثلاثاء مباراة همة فى نهائيات النسخة الـ21 من كأس العالم التى تستضيفها روسيا على أراضيها، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائى من البطولة التى تستمر حتى 15 جويلية الجارى.

وصعد منتخب بلجيكا للدور نصف النهائى فى بطولة كأس العالم بعدما تغلب على البرازيل بنتيجة 2 – 1، بينما فازت فرنسا على أوروجواى بنتيجة 2 – 0 ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة:

فرنسا × بلجيكا - السابعة مساء – على قناتى beIN SPORTS MAX 1 HD و beIN SPORTS MAX 2 HD