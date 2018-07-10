رياح وأمطار فجائية تثير الرعب في برج بوعريريج

شهدت المناطق الغربية والشمالية لولاية برج بوعريريج ليلة أول أمس تساقط أمطار وهبوب رياح قوية ما أثار مخاوف السكان، خصوصا وأن الرياح كانت محملة بالأتربة والغبار والحشائش اليابسة. وسجلت انقطاعات في التيار الكهربائي وانعكس ذلك سلبا على أصحاب تربية الدواجن.

وسجلت مناطق الجهة الشمالية انقطاعات في التيار الكهربائي وسقوط كوابل من الأعمدة جراء هبوب رياح قوية بالمنطقة طيلة ساعات الليل وتواصل انقطاع الكهرباء بمنازلهم ومستودعات تربية الدواجن خلال النهار. وعبّر بعض الفلاحين في قرية لقواري التابعة لبلدية القلة عن استيائهم من عدم تدخل فرق الصيانة التابعة لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز وحدة برج بوعريريج في الوقت المناسب الأمر الذي زاد من متاعبهم في توفير المياه والتهوية، حيث تعذر عليهم استعمال المضخات وأجهزة التهوية لانقطاع التيار الكهربائي، ما أدى بالبعض منهم إلى تسجيل خسائر بمستودعاتهم بالنظر إلى ارتفاع درجات الحرارة.

كما شهدت المناطق الشمالية على غرار برج الغدير ورأس الوادي تقلبات جوية غير منتظرة وتساقط كميات معتبرة من الامطار خلال ساعات المساء، ساعدت على التخفيف من الارتفاع المفرط في درجات الحرارة التي سجلت طيلة الأيام الفارطة، كما تسببت الرياح في اتساع رقعة الحرائق التي طالت الحصائد والمحاصيل الزراعية.

وببلدية المنصورة والبلديات المجاورة لها،عرفت هي الاخرى عواصف قوية وهبوب رياح عاتية، ما أثار عديد المخاوف بين السكان، خصوصا أن الرياح كانت محملة بالأتربة والغبار والحشائش اليابسة، كما سجلت انقطاعات في التيار الكهربائي بالمنطقة.