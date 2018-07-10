27 رحلة من وهران نحو”أليكانت، برشلونة ومارسيليا”

أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، خط بحري جديد، يربط بين المسمكة بميناء العاصمة، باتجاه الضفة ميناء ”تمنفوست” أو”لابيروز”، حيث سيتم برمجة 16 رحلة يوميا وتدوم مدة كل رحلة 15 دقيقة. في حين برمجت المؤسسة 27 رحلة ذهابا وإيابا في الشهر خلال الصائفة عبر ميناء وهران وهذا من خلال 3 خطوط بحرية ”وهران- أليكانت” و«وهران- مارسيليا” و«وهران- برشلونة”. وكشف بوزناد، المدير التجاري لشركة النقل البحري، أنه سيتم فتح خط المسمكة وميناء جميلة وكذا خط المسمكة ولابيروز وافاد أن أسعار الرحلات تكون في متناول كل الجزائريين، حيث قال إن الأسعار بـ 250 دج للكبار و100 دج للأطفار الصغار.

وبخصوص الخطوط الدولية، برمجت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين 27 رحلة ذهابا وإيابا في الشهر خلال موسم الاصطياف عبر ميناء وهران وهذا من خلال 3 خطوط بحرية ”وهران- أليكانت” و«وهران- مارسيليا” و«وهران- برشلونة”.وحسب المديرة الجهوية للمؤسسة عمارية زروالي، فإنه تم برمجة خلال جويلية 15 رحلة بحرية ذهابا وإيابا للخط البحري ”وهران أليكانت” وسبع رحلات للخط البحري ”وهران مرسيليا” و5 رحلات بحرية مماثلة للخط البحري ”وهران برشلونة”، مضيفة أن عدد الرحلات للخطوط البحرية الثلاثة خلال شهري أوت وسبتمبر على التوالي وذلك عبر 3 بواخر جزائرية وهي ”طارق بن زياد” و«طاسيلي 2”و”الجزائر 2”. مع العلم أن هذه البواخر تتسع لـ 1.300 مسافر وما بين 300 و500 مركبة.

من جهة أخرى، أوضحت المسؤولة أنه بلغ سعر تذكرة الذهاب لشخص واحد مرفوق بمركبة للخط البحري الرابط بين ”وهران-مارسيليا” 40 ألف دج بدلا من 90 ألف دج، والخط البحري ”وهران أليكانت” 24 ألف دج بدلا من 55 ألف دج.