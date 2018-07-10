توقعات بوناطيرو حول ارتفاع لدرجات الحرارة في الايام المقبلة

قال الخبير الجيوفزيائي لوط بوناطيرو، أن الصيف الجاري سيعرف ما يسمى بـ "القفزات الحرارية"، وهي عبارة عن ارتفاع كبير في درجة الحرارة لمدة يومين ولتعود بعدها لمعدلها الطبيعي.

وأوضح بوناطيرو في تصريح لموقع "سبق الإلكتروني" أن صيف 2018 لن يكون الأسخن في تاريخ الجزائر، مشيرا إلى أن الجزائر تمر في هذه الفترة بالصمايم الصغرى التي تمتد من 03 إلى 23 جويلية، أما الصمايم الكبرى والتي تمتد من 24 جويلية إلى 31 أوت، متوقعا أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا قد يصل إلى 50 درجة مئوية.

كما اكد الخبير الجزائري أن نشاط الزلازل مرتبط بشكل كبير بإرتفاع درجة الحرارة، مستبعدا حدوث أي زلازل في الفترة الحالي.